Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şikâyetler üzerine başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin internet sitelerinde satılık ilanı bulunan araçlar için araç sahipleriyle irtibat kurdukları, bedelin bir kısmını ödeyip kalan kısmı için senet verdikleri, ancak senetlerin vadesi gelmesine rağmen ödemeleri yapmadıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin hileli yöntemlerle elde ettikleri gelirleri kendilerine ait şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle 55 araç sahibinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin 2025 yılı içerisinde banka hesaplarında yaklaşık 45 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu, 15 milyon lira tutarında suç gelirinin aklandığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda K.T., A.S., F.B., E.Y., A.E., C.A., A.D., D.P., C.T., E.S., İ.K., Y.E.D., O.S. ve R.E.Ş. isimli 14 şüpheli gözaltına alınarak Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 tüfek, 1 kılıç, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 30 çeyrek altın, 10 gram altın ve bir miktar nakit para ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 46 milyon lira değerindeki 58 araç ile 2 taşınmaza el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden E.Y., C.A., C.T., E.S., Y.E.D., O.S. ve R.E.Ş. olmak üzere 7 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.