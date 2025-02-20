Çorum Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Çorum Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Modern tasarımı ile yolcuların beğenisini kazanan Çorum Otogarı, 2014 yılından bu yana hizmet vermektedir. Otogar, büyük, kapalı ve açık alanlarıyla yolcular için rahat bir bekleme ortamı sağlar. Şehrin birçok önemli noktasına ulaşmak için kullanılan otobüs firması, burada hizmet vermektedir. Çorum Otogarı nerede, yol tarifi ile Çorum Otogarı nerede, yol tarifi ile Çorum Otogarı'na nasıl gidilir ve hangi ilçede mutlaka araştırılmalıdır.

Çorum Otogar Nerede?

Çorum Otogarı, Çorum il merkezine bağlı olan Çepni Mahallesi'nde bulunmaktadır. Otogar, il merkezine aşağı yukarı 3 kilometre gibi bir mesafede yer almaktadır. Çorum'daki turistik noktalara ulaşım sağlayan ünlü otobüs firmaları da burada faaliyet göstermektedir. Otogar, şehre ulaşımı kolaylaştıran önemli bir terminaldir. İçerisinde, otobüs firmalarının yazıhaneleri, lokanta ve büfeler, emanet odası, dinlenme tesisleri ve tuvaletler bulunmaktadır.

Çorum Otogarı'na Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Çevre illerden veyahut Çorum il merkezinden Çorum Otogarı'na gitmek için aşağıdaki yol tarifi incelenmelidir.

Çorum'un çeşitli noktalarından otogara giden minibüs hatları bulunmaktadır. Otobüs durakları, il merkezinde ulaşımın en yoğun olduğu bölgelerdir. Buradan hareket eden minibüslerle otogara ulaşmak mümkündür. Güzergah bilgileri ise Çorum Belediyesi'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulamalardan kontrol edilebilir.

Şehrin hemen her noktasında taksi durakları bulunmaktadır. Taksi kullanılarak terminale hızlı bir şekilde gidilebilir.

Otogarın hemen yanında otopark alanları mevcuttur. Özel araçla seyahat edecekler, bu alanları kullanarak terminal işlemlerini tamamlayabilir.

Çorum şehir merkezinden hareket edenler, İskilip Caddesi'ni takip ederek kuzeydoğu yönünde ilerlemelidir. Ardından, Ankara Yolu D180 karayoluna bağlanmalıdır.

Bu yolda ilerlerken Ankara-Samsun Yolu (D795) üzerinde devam edilmelidir. Otogar tabelaları takip edilmelidir.

Otogara yaklaşıldığında Çepni Mahallesi tabelaları görülür. Bunlar, otogara kolayca ulaşmaya yardımcı olur.

Bu bilgiler ışığında, Çorum Otogarı'na kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde varmak mümkündür.