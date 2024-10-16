Çorum Samsun Arası Kaç Km? Samsun Çorum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Çorum'dan Samsun'a veya Samsun'dan Çorum'a kara yolculuğu yapmak çok kolaydır. Yolculuk boyunca doğal manzaralar eşliğinde keyifli bir seyahat deneyimi yaşanabilir. Yol güzergahı, iyi durumda olan ana yollardan oluşur ve alternatif güzergahlar da mevcuttur. Bu nedenle, kişisel araçla hem de toplu taşıma araçlarıyla bu yolculuğu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Çorum Samsun arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer ise sıkça araştırılmaktadır.

Çorum Samsun Arası Kaç Km?

Çorum ile Samsun arasındaki mesafe yaklaşık olarak 168-169 kilometredir. Bu mesafe, kişisel araçla yapılan bir yolculukta genel olarak 2 saat civarında sürmektedir. Yolculuk süresi, trafik durumu ve hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yol boyunca çeşitli dinlenme tesisleri ve hizmet noktaları olduğundan dolayı rahat bir seyahat yapmak mümkündür. Ayrıca, güzergah üzerinde bulunan muhteşem manzaralar eşliğinde keyifli bir seyahat deneyimi yaşanabilir. Yol durumu, çoğunlukla iyidir ve isteğe bağlı olarak alternatif güzergahlar da tercih edilebilir. Bu nedenle, kişisel araçla ve toplu taşıma araçlarıyla bu yolculuğu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Çorum Otogar Samsun Otogar Arası Kaç Saat?

Çorum Otogarı ile Samsun Otogarı arasındaki mesafe, otobüsle yapılan yolculuklarda yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika sürmektedir. Bu süre, trafik yoğunluğu ve hava koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Öte yandan, Çorum'dan Samsun'a seyahat eden otobüsler, konforlu ve modern araçlarla hizmet vermektedir. Yolculuk boyunca çeşitli ikramlar ve hizmetler de sunulmaktadır. Ayrıca, otobüs firmalarının sunduğu farklı sefer saatleri sayesinde, yolcular kendilerine en uygun zamanı seçerek rahat bir yolculuk yapabilirler. Çorum ve Samsun arasında oldukça sık otobüs seferleri bulunmaktadır. Günlük yaklaşık 110 sefer düzenlenmektedir. En çok sefer düzenleyen firmalar arasında, Ulusoy ve Metro Turizm yer almaktadır. Bilet fiyatları ise 180 TL ile 400 TL arasında değişmektedir.