Çorum’da 32 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14. Sokak'taki evine giden yakınları, Kafa'yı hareketsiz halde bulunca durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kafa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekipleri tarafından evde detaylı inceleme gerçekleştirildi.

İncelemelerin ardından Yalçın Kafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede, cenazede herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.