Çorum’da 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Arpalık Sokak'ta meydana geldi. Fuat Duyar'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gitti. Kapının kilitli olması ve içeriden ses gelmemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı kırılarak girilen evde Duyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Duyar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.