Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da aile dramı! Misafirlikte gelin görümce kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 17.05.2026 15:37 Son Güncelleme: 17.05.2026 15:40

Çorum’da aile dramı! Misafirlikte gelin görümce kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!

Çorum’da meydana gelen aile faciası kanlı bitti. Misafirliğe gittikleri evde C.K. ve gelinleri E.A. arasında tartışma çıktı. Tansiyonların yükselmesiyle bıçaklı kavgaya dönüşen olayda iki kadında yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Çorum’da aile dramı! Misafirlikte gelin görümce kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde'de meydana geldi. Misafir olarak gittikleri evde C.K. ile gelinleri E.A. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kadın da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çorum'da gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı | Video

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da aile dramı! Misafirlikte gelin görümce kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA