Çorum’da akrabalar arasında silahlı kavga! 1 yaralı

Olay, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.K. ile amcasının oğlu H.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre H.K, yanında bulunan tabancayla ateş açarak F.K'yi yaraladı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.K, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından F.K, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheli H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

