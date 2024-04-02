Çorum’da arkadaşını tüfekle öldürdü... Adliyeye sevk edildi

Çorum'un Kadeş Barış Meydanı arka tarafında aralarında önceden husumet bulunan Emre Ilıman (22) ile Ufuk D. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk D. yanında bulunan tüfekle Emre Ilıman'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi.

Yaralı Emre Ilıman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ilıman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın şüphelisi Ufuk D.'yi kısa süre içerisinde yakaladı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ufuk D. adliyeye sevk edildi.