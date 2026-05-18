Çorum’da aynı restorana 3’üncü silahlı saldırı!

Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burhan D.'ye ait restorana yaya olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iş yerinin camları kırılırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan aynı restoranın daha önce de iki kez silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı saldırıyla ilgili polis soruşturması sürüyor.