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Giriş Tarihi: 17.8.2023 09:20

Çorum'da baba ile oğlu feci kazada can verdi

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak başka bir araca çarptığı kazada 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.

İHA
Çorum’da baba ile oğlu feci kazada can verdi
Kaza, Çorum şehir merkezindeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan Burunçiftliği Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Keser (25) idaresindeki 19 TP 492 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı yönden gelen başka bir araca çarparak takla attı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 25 yaşındaki genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Muzaffer Keser ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekiplerince bir süre araç trafiğine kapatılan yol, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Çorum'da baba ile oğlu feci kazada can verdi
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