Çorum’da dehşet gecesi! Oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

Giriş Tarihi: 20.10.2025 00:29

Çorum'da bir kişi, oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından evden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından evden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

