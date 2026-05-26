Çorum’da dehşet! Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: Ayaklarından yaralayıp…

Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:35

Çorum’da meydana gelen tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi. 17 yaşındaki 2 genç, kimliği bilinmeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tansiyonların yükselmesiyle bıçaklı kavgaya dönüşen olayda gençler ayaklarından yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, dün akşam Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre U.G. (17) ile B.Ç. (17), tanımadıkları kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İki genç darbedildikten sonra ayaklarından bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan gençler olay yerinden uzaklaşarak yakınlarını aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yaralı gençlerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
