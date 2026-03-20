Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 20.03.2026 13:39

Çorum’da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde tabelaya çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İHA
Çorum’da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Yozgat-Çorum karayolu Sincan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Ömer H. (48) yönetimindeki 32 BBB 840 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki levhaya çarparak yan yattı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Selin H. (12), Sena H. (18), Şengül H. (44) ve Abdullah O. (17) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz