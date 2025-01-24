Çorum’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü

Ali Karlıdağ, otomobiliyle İnönü Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kontrolünü kaybeden Karlıdağ'ın aracı kaldırıma çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, sürücünün kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Karlıdağ, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından ekiplerce olay yerinde inceleme yapıldığı öğrenildi. Ali Karlıdağ'ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.