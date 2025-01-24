Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü
Giriş Tarihi: 24.1.2025 20:09 Son Güncelleme: 24.1.2025 22:04

Çorum’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü

Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan 61 yaşındaki Ali Karlıdağ, hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü

Ali Karlıdağ, otomobiliyle İnönü Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kontrolünü kaybeden Karlıdağ'ın aracı kaldırıma çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, sürücünün kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Karlıdağ, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından ekiplerce olay yerinde inceleme yapıldığı öğrenildi. Ali Karlıdağ'ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA