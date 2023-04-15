Çorum’da eski muhtar ile oğluna silahlı saldırı: Baba öldü oğlu ağır yaralandı

Çorum'un merkeze bağlı İğdeli köyünün eski muhtarı Seyit Aktaş ve oğlu Murat Aktaş'ın içersinde bulunduğu otomobile İskilip-Çorum karayolunda silahlı saldırı yapıldı. Aralarında husumet bulunan Ahmet ve Ömer T, kardeşler tarafından kurşun yağmuruna tutulan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan baba Seyit Aktaş ile oğlu Murat Aktaş, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan baba Seyit aktaş, burada hayatını kaybederken oğlu ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olayın faillerinden Ömer T'yi yakalarken, firari olan kardeşi Ahmet T'yi ise arıyor.