Çorum’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Osman Bağdat, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör