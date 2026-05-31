Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
Giriş Tarihi: 31.05.2026 08:44

Çorum’un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 69 yaşındaki Osman Bağdat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada araçlarda bulunan 6 yaralının tedavileri ise hastanede sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İskilip-Çankırı kara yolu Atatürk Orman Çiftliği girişinde meydana geldi. Nihat Can Ç. yönetimindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman Bağdat'ın kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil çarpıştı.

6 YARALI

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Osman Bağdat, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

