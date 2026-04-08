Çorum’da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Alaca ilçesine bağlı Ünalan köyü yakınlarında meydana geldi. Alaca'dan Zile istikametine giden Zülfikar H. yönetimindeki otomobil ile Satılmış U. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler Zülfikar H. ve Satılmış U. ile araçta bulunan Emine U. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.