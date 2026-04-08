Çorum’da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı

Giriş Tarihi: 8.04.2026 14:43

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, saat 11.00 sıralarında Alaca ilçesine bağlı Ünalan köyü yakınlarında meydana geldi. Alaca'dan Zile istikametine giden Zülfikar H. yönetimindeki otomobil ile Satılmış U. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Zülfikar H. ve Satılmış U. ile araçta bulunan Emine U. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz