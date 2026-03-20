Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da feci kaza! Otobüs ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
Giriş Tarihi: 20.03.2026 11:03

Çorum'da feci kaza! Otobüs ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Çorum'da otobüs iel minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Çorum’da feci kaza! Otobüs ile minibüs çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı
Çorum'daki kaza, Sungurlu-Çorum kara yolu Yukarı Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorum yönüne seyreden Osman S. idaresindeki bir yolcu otobüsü ile Hasan Y. yönetimindeki 26 ADJ 270 plakalı Hyundai marka minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 yolcu yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

BİRİ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Tahliye edilen otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da feci kaza! Otobüs ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
