Çorum’da feci kaza! Otobüs ile minibüs çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Çorum'daki kaza, Sungurlu-Çorum kara yolu Yukarı Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorum yönüne seyreden Osman S. idaresindeki bir yolcu otobüsü ile Hasan Y. yönetimindeki 26 ADJ 270 plakalı Hyundai marka minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 yolcu yaralandı.