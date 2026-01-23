Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 23.01.2026 08:45

Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti!

Çorum’da 40 yaşındaki vatandaş, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek düştüğü makinede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Feci olay, Merkez ilçeye bağlı Değirmendere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki İlyas Bilgin, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü. Bilgin'den bir süre haber alamayan eşi, samanlığa gittiğinde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilgin'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz