Çorum’da güzellik merkezi şebekesine operasyon! Müşterilerini mobil bankacılık üzerinden dolandırdılar: 3 tutuklama

Çorum'da 10 kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri, "bilişim yoluyla hırsızlık" olaylarına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme sırasında sohbet bahanesiyle oyalandığı belirlendi.
MOBİL BANKACILIKTAN MAĞDUR ETTİLER
İddiaya göre, müşterilerin dikkati dağıtılırken cep telefonları el çabukluğuyla alındı. Şüpheliler, mağdurların bilgisi dışında mobil bankacılık uygulamalarına girerek adlarına anında kredi çekti. Çekilen kredilerin ise iş yeri sahibinin şahsi hesabına veya şirket hesabına EFT ve havale yoluyla aktarıldığı tespit edildi.
3 TUTUKLAMA
Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. (21), S.C.K. (19) ve C.Ş. (20) tutuklandı. B.E. (22) ve E.B. (21) serbest bırakıldı. H.U. (20), G.A. (22), H.N.B. (20), İ.Ö.B. (22) ve M.E.G. (25) ise adliyeye sevk edildi.