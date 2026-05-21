Çorum’da güzellik merkezi şebekesine operasyon! Müşterilerini mobil bankacılık üzerinden dolandırdılar: 3 tutuklama

Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:16

Çorum'da bir güzellik salonunda ödeme sırasında müşterilerin oyalanarak cep telefonlarından mobil bankacılık uygulamalarına girildiği ve adlarına kredi çekildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 425 bin liralık vurgunla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İHA Yaşam
Çorum'da 10 kişinin şikayeti üzerine polis ekipleri, "bilişim yoluyla hırsızlık" olaylarına yönelik kapsamlı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme sırasında sohbet bahanesiyle oyalandığı belirlendi.

MOBİL BANKACILIKTAN MAĞDUR ETTİLER

İddiaya göre, müşterilerin dikkati dağıtılırken cep telefonları el çabukluğuyla alındı. Şüpheliler, mağdurların bilgisi dışında mobil bankacılık uygulamalarına girerek adlarına anında kredi çekti. Çekilen kredilerin ise iş yeri sahibinin şahsi hesabına veya şirket hesabına EFT ve havale yoluyla aktarıldığı tespit edildi.

425 BİN LİRALIK HAKSIZ KAZANCA EL KONULDU

Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin bu yöntemle 10 farklı müşteriyi mağdur ettiği ve toplam 425 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi. Çorum merkezde 19 Mayıs'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 TUTUKLAMA

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. (21), S.C.K. (19) ve C.Ş. (20) tutuklandı. B.E. (22) ve E.B. (21) serbest bırakıldı. H.U. (20), G.A. (22), H.N.B. (20), İ.Ö.B. (22) ve M.E.G. (25) ise adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
