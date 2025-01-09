Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da haber alamadığı eşini tarlada ölü buldu
Giriş Tarihi: 9.1.2025 08:29 Son Güncelleme: 9.1.2025 08:36

Çorum’da haber alamadığı eşini tarlada ölü buldu

Çorum’un merkeze bağlı Deller Köyü’nde meydana gelen olayda, bir kişi, haber alamadığı eşini tarlada ölü olarak buldu.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da haber alamadığı eşini tarlada ölü buldu

Alınan bilgilere göre, 62 yaşındaki Turan K., evde bulamadığı eşi Keziban Külcü'yü (51) aramaya başladı. Külcü'yü tarlada hareketsiz bir şekilde yatarken bulan Turan K., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Keziban Külcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin çalışmalarının ardından Külcü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da haber alamadığı eşini tarlada ölü buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA