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Giriş Tarihi: 8.8.2024 11:01 Son Güncelleme: 8.8.2024 11:20

Çorum’da hayvanları otlatmak için çıktı, ormanda cansız bedeni bulundu

Çorum’da hayvanları otlatmaya götüren ve evine bir daha dönmeyen kişinin cansız bedeni bulundu.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da hayvanları otlatmak için çıktı, ormanda cansız bedeni bulundu

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kavak Köyü'nde gece saatlerinde olay meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan 63 yaşındaki Remzi Singer, hayvanların eve dönmesine rağmen eve dönmedi. Remzi Singer'in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında gece saatlerinde Remzi Singer'in cansız bedeni köyden 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum’da hayvanları otlatmak için çıktı, ormanda cansız bedeni bulundu
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