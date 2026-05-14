Giriş Tarihi: 14.05.2026 19:07

Çorum’da hortum! Evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde hortum meydana geldi. Bazı evlerin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi ve elektrik direkleri zarar gördü. Meydana gelen afette 2 kişi de yaralanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Olay, öğle saatlerinde Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana geldi. Aniden etkili olan hortum, kısa sürede köy genelinde büyük yıkıma neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda evin çatısı yerinden sökülerek metrelerce savruldu.

Bazı evlerin duvarları çökerken, ahırlar ve tarım alanları da zarar gördü. Hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, elektrik direklerinde de hasar oluştu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hasar gören evlerde inceleme başlatırken, yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan hortum anı köy sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde hortumun köy çevresinde ilerlediği, çatılardan parçaların savrulduğu ve vatandaşların panik yaşadığı görüldü.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ÇORUM

