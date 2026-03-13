Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 13.03.2026 05:12 Son Güncelleme: 13.03.2026 05:19

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA
Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Ahmet K'nin kullandığı 06 YY 243 plakalı otomobil, Gürleyik Mahallesi Dursun Otuzbir Caddesi'nde, Aziz K. idaresindeki 19 HH 229 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, yol kenarındaki evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan LPG tankından gaz sızıntısı olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uyardı. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz