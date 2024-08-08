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Giriş Tarihi: 8.8.2024 16:15 Son Güncelleme: 8.8.2024 16:23

Çorum'da inşaattan düşen işçi öldü

Çorum’da kısa bir süre önce yapımına başlanan eski devlet hastanesi inşaatında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da inşaattan düşen işçi öldü

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesi inşaatında çalışan Soner Arslan (38), ek binanın inşaatından düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen Arslan kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çorum'da inşaattan düşen işçi öldü
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