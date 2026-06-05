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Giriş Tarihi: 5.06.2026 21:43

Çorum’da kahreden olay! Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete giren 22 yaşındaki Serkan Buğdaylı hayatını kaybetti

İHA
Çorum’da kahreden olay! Serinlemek için gölete giren genç boğuldu
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Olay, Boğazkale ilçesinde bulunan Hoşur Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Serkan Buğdaylı, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte suya girdi.

Akıntının şiddetiyle kayalıklara çarptığı iddia edilen Buğdaylı'nın sudan çıkmadığını gören arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışma neticesinde göletten çıkartılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 22 yaşındaki gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çorum’da kahreden olay! Serinlemek için gölete giren genç boğuldu
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