Çorum’da kaybolan Alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu

Giriş Tarihi: 30.04.2026 15:03

Çorum’un İskilip ilçesinde iki gün önce kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Sağlam, AFAD, Jandarma ve bölge halkının katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

İskilip ilçesine Uludere Köyü kırsalında bağ evine gittikten sonra kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Kemal Sağlam'ın yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler Kemal Sağlam için seferber oldu. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri, AFAD gönüllüleri, jandarma, emniyet güçleri ve bölge halkı katıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalar neticesinde yaşlı vatandaşın yeri tespit edildi.

Sağ olarak bulunan Kemal Sağlam, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kemal Sağlam'ın ilk bulgulara göre genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

