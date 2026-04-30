Çorum’da kaybolan Alzheimer hastası, ormanlık alanda bulundu

İskilip ilçesine Uludere Köyü kırsalında bağ evine gittikten sonra kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Kemal Sağlam'ın yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler Kemal Sağlam için seferber oldu. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri, AFAD gönüllüleri, jandarma, emniyet güçleri ve bölge halkı katıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalar neticesinde yaşlı vatandaşın yeri tespit edildi.

Sağ olarak bulunan Kemal Sağlam, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kemal Sağlam'ın ilk bulgulara göre genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör