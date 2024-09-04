Çorum’da kaybolan kız 11 gün sonra bulundu

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında Çorum'da kayıplara karışan 12 yaşındaki kız çocuğu S.K, konusu işlendi.Çorum'da 24 Ağustos'ta kaybolan 12 yaşındaki S.K için anne ve babası Esra Erol'da programına başvurdu. Esra Erol'da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp kızın bulunması için düğmeye bastı.12 yaşındaki S.K.'nın kaybolmasıyla ilgili İlhan Kütük ve Aslan Taş yakalanarak gözaltına alındı.İki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından Adli kontrol şartı ve mağdurun ikametine 100 metreden fazla yaklaşmamam şartıyla serbest bırakıldı.Polis tarafından bulunan S.K, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evine yerleştirilerek devlet korumasına alındı.12 yaşındaki S.K.'yı alıkoyduğu iddia edilen İlhan Kütükçü ise programa Çorum'dan canlı bağlantı ile katıldı. Kendisinin S.K'nın 12 yaşında olduğunu bilmediğini belirterek; "S.K benim yanıma geldi. Anne ve babası kızlarını bu saatte dışarıda bırakmaya utanmıyor mu? Önce onlar kızlarına sahip çıksın. Biz S.K ile sevgiliydik. Gerçekleri öğrenince ayrıldık. Kendisi yanıma geldiğinde en fazla 15 dakika durdu" dedi.