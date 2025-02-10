Çorum’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tokat'tan Ankara'ya seyir halinde olan Erkan K. yönetimindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Erkan K. ile araçta yolcu olarak bulunan Esra K. ve Fatma O. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın kar yağışı ve kaygan yol nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.