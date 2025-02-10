Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 10.2.2025 11:08 Son Güncelleme: 10.2.2025 11:16

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Sancı Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tokat'tan Ankara'ya seyir halinde olan Erkan K. yönetimindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Erkan K. ile araçta yolcu olarak bulunan Esra K. ve Fatma O. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın kar yağışı ve kaygan yol nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA