Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da korku dolu anlar! Yamaç paraşütüyle metrelerce yüksekten düştü: 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı
Giriş Tarihi: 1.06.2026 08:40

Çorum’da korku dolu anlar! Yamaç paraşütüyle metrelerce yüksekten düştü: 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Çorum’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Havada yamaç paraşütünün dolaşması sonucu metrelerce yüksekten dere yatağına çakılan sağlık personeli Radi Aktaş kendi imkanlarıyla hayatta kalmayı başardı. Aktaş, ekiplerin 5 saat süren zorlu çalışmasının ardından yaralı bulunarak kurtarıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Çorum’da korku dolu anlar! Yamaç paraşütüyle metrelerce yüksekten düştü: 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı
  • ABONE OL

Olay, Merkez ilçeye bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kösedağ mevkiinden yamaç paraşütüyle havalanan 33 yaşındaki sağlık personeli Radi Aktaş, havada paraşütünün dolaşması sonucu irtifa kaybederek dere yatağına düştü.

CEP TELEFONUYLA KONUM BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Kazanın ardından yaralanan paraşütçü, cep telefonuyla kendi konum bilgisini paylaşarak yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paylaşılan konuma doğru harekete geçen ekipler, olumsuz arazi şartları nedeniyle yaklaşık 5 saat süren çalışmanın neticesinde yaralıya ulaştı.

DONMAMAK İÇİN KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığı belirlenen Aktaş'a olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Araçların ulaşamadığı sarp ve zorlu dere yatağından sedyeyle çıkarılan Aktaş, kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerine teslim edilen sağlık personeli Aktaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Aktaş tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇORUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da korku dolu anlar! Yamaç paraşütüyle metrelerce yüksekten düştü: 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA