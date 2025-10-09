Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da korkutan yangın: 3 ev küle döndü!
Çorum'un İskilip ilçesinde bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde İskilip ilçesi Asarcık köyü Kozveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Çördük'e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e ait evlere sıçradı.

3 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İskilip, Oğuzlar, Çorum Merkez, Bayat, Dodurga ve Osmancık ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

