Çorum’da korkutan yangın: 3 ev küle döndü!

3 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İskilip, Oğuzlar, Çorum Merkez, Bayat, Dodurga ve Osmancık ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.