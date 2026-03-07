Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da lastik dükkanı alev alev yandı
Giriş Tarihi: 7.03.2026 16:37

Çorum'da lastik dükkanı alev alev yandı

Çorum’da sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Çorum’da lastik dükkanı alev alev yandı
  • ABONE OL

Yangın, saat 02.30 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi 13'üncü Cadde'deki lastik dükkanında meydana geldi. Hacı S.'ye ait dükkanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler iş yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı. Dükkanın boş olması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yerinde ise zarar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da lastik dükkanı alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz