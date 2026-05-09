Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da mantar faciası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 15:22

Çorum’da mantar faciası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!

Çorum’da 5 aylık hamile kadın doğadan toplanan mantarların tüketilmesinin ardından rahatsızlandı.Talihsiz kadın ile karnındaki bebeği yaşamını yitirdi.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da mantar faciası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Rüveyda Altuntaş, dün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Altuntaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Rüveyda Altuntaş ile 5 aylık bebeği kurtarılamadı.

Yaşanan acı olay, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇORUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da mantar faciası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA