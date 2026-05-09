Çorum’da mantar faciası: Hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!

Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Rüveyda Altuntaş, dün doğadan topladıkları mantarlardan yedikten sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Altuntaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Rüveyda Altuntaş ile 5 aylık bebeği kurtarılamadı.

Yaşanan acı olay, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör