Çorum’da oğul dehşeti! Babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın oğlu Murat Yılmaz (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından şüphelinin 19 AZ 055 plakalı otomobille evden uzaklaştığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı takibe aldı. Yapılan takip sonucu, şüpheli otomobil Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan Murat Yılmaz işlemler için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan, baba Yaşar Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.