Çorum’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çorum-İskilip karayolu 30. kilometrede, kaza meydana geldi. Ahmet K.'nın kullandığı otomobil karşı yönden gelen Yusuf Oruç'un kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Yusuf Oruç ve Döne Oruç olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ahmet K. ile yolcu olarak bulunan Nuh İ. Yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.