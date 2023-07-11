Çorum’da otomobile ateş açıldı: 2 çocuk yaralı

Olay, Kunduzhan Mahallesi Çiriş 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce M.Y.'nin (17) içerisinde bulunduğu araca pompalı tüfek ile ateş açıldı. Açılan ateş sebebiyle M.Y. ve o sırada sokaktan geçmekte olan 11 yaşındaki A.E. yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 çocuk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.