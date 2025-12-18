Çorum’da PTS kamerasına yakalandı: Plakası sahte, ehliyeti yok! Uyuşturucu testi de pozitif çıkınca...

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Trafik ekiplerince sürücüye; "sahte plaka takmak ve kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ile "tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 74 bin 582 TL idari para cezası uygulandı. Narkotik polisi tarafından sürücüye yapılan ön uyuşturucu testinin pozitif sonuç verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün uyuşturucu durumunun netleşmesi için hastanede de test yapılacağı öğrenildi.