Çorum’da tandırlık yangını büyümeden söndürüldü

Giriş Tarihi: 31.05.2026 17:59

Çorum’da Bahçelievler Mahallesi’nde 3 katlı bir binaya ait tandırlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Ahmet TEMELCİ
Yangın, Mehmet Akif Ersoy 26. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın tandırlık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, tandırlık içerisinde bulunan traktör lastiklerine de sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin 3 katlı binaya sıçraması önlenirken, olası bir facianın da önüne geçildi. Yangında yaralanan olmazken, tandırlık ve içerisinde bulunan çeşitli malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

