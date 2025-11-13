Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da tartışma kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü!
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklandı. Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen baba ve oğul hayatını kaybetti.

Sinan A. (35) ile Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında Cumhuriyet Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda baba ve oğlu, Sinan A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazesi, Oğuzlar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şüpheli Sinan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

