Çorum’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da Özcan Serpinli (49) yönetimindeki otomobil, Çorum-Amasya kara yolu Köseyüp köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Özcan Serpinli olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Seyhan U. (46) ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serpinli'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Özcan Serpinli'nin Çorum'da sevilen bir ses sanatçısı olduğu, Amasya'da bir düğüne katıldıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.