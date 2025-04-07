Çorum’da trafik kazasında hayatını kaybeden genç imam son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 13. kilometresinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sungurlu-Çorum karayolunun 13'üncü kilometresinde Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hamit Penbe (23) idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Hasan Hüseyin Y. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Hamit Penbe, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sungurlu'daki Dörtyol Camii'nde imam hatip vekili olarak görev yaptığı öğrenilen Hamit Penbe'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Genç imamın cenazesi, memleketi Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.