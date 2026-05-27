Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:37

Çorum'da uyuşturucu operasyonu: Kaçmaya çalışırken 3 kişi yakalandı!

Çorum’un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerinin Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 kişi, uyuşturucu maddeyi atıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 81 gram bonzai ile 7 bin 700 TL ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Bozdoğan köyünde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye sırasında şüphe üzerine takibe alınan 27 AES 207 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü M.S. (19) ile yanındaki B.E. (21) ve A.Ö. (17), uyuşturucu madde olduğu belirtilen maddeyi atarak kaçmaya çalıştı. Jandarma kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU MADDE VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Alaca Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda, şüphelilere ait 3 ev ve 1 araçta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte arama yapıldı. Aramalarda 81 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, şüpheli M.S.'nin cep telefonunda yapılan ön incelemede, M.C.T. (21) isimli kişinin uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtildi. Savcılık talimatıyla şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere yakalanan M.C.T. hakkında da işlem başlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

