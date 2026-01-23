Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da yem makinası can aldı
Çorum’da yem makinası can aldı

Çorum merkeze bağlı Değirmendere Köyü’nde meydana gelen feci kazada, yem makinasına düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. İlyas Bilgin (40), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yem makinasına düştü. Olayı fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İlyas Bilgin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

