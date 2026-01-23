Çorum’da yem makinası can aldı

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. İlyas Bilgin (40), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yem makinasına düştü. Olayı fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İlyas Bilgin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.