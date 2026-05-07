Çorum'da zehir tacirlerine dev operasyon! 220 şüpheli yakalandı: 29 tutuklama!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 16:53 Son Güncelleme: 7.05.2026 16:54

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nın 2026 yılının ilk 4 ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 220 şüpheli yakalandı, 29 kişi tutuklandı. Baskınlarda on binlerce sentetik hap, yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve suçtan elde edilen 188 bin TL nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 220 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİNLERCE UYUŞTURUCU VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar neticesinde 46 bin 213 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 1 kilo 167 gram sentetik kannobinoid, 183 gram bonzai ham maddesi, 190 gram metamfetamin, 23 gram kenevir tohumu ve 11 gram kubar esrar, 10 adet extacy ve 1 gram amfetamin yakalanırken öte yandan uyuşturucu ticaretinde ve kullanımında kullanılan 3 adet elektronik hassas terazi, 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 19 adet cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 188 bin 835 TL nakit para, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 511 adet fişek ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
