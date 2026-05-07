Çorum’da zehir tacirlerine dev operasyon! 220 şüpheli yakalandı: 29 tutuklama!

BİNLERCE UYUŞTURUCU VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar neticesinde 46 bin 213 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 1 kilo 167 gram sentetik kannobinoid, 183 gram bonzai ham maddesi, 190 gram metamfetamin, 23 gram kenevir tohumu ve 11 gram kubar esrar, 10 adet extacy ve 1 gram amfetamin yakalanırken öte yandan uyuşturucu ticaretinde ve kullanımında kullanılan 3 adet elektronik hassas terazi, 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 19 adet cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 188 bin 835 TL nakit para, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 511 adet fişek ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör