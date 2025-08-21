Çorum’da zincirleme kaza! 10 yaralı

Sungurlu-Boğazkale kara yolunun 12. kilometresinde meydana gelen kazada, Yıldıray A. yönetimindeki kamyon, Erdal C. idaresindeki otomobil, Ramazan Y'nin kullandığı kamyon, Hasan H. yönetimindeki otomobil ve Tarık F.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Hasan H. (43) ile araçlarda bulunan Zeynep H. (37), H.H. (15), E.N.H. (12), A.E.H. (7), Fatma A. (45), Furkan A. (26), Serkan A. (23), E.N.A. (17) ve F.A. (12) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.