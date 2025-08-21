Haberler Yaşam Haberleri Çorum’da zincirleme kaza! 10 yaralı
Giriş Tarihi: 21.8.2025 16:37 Son Güncelleme: 21.8.2025 16:41

Çorum’da zincirleme kaza! 10 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’da zincirleme kaza! 10 yaralı

Sungurlu-Boğazkale kara yolunun 12. kilometresinde meydana gelen kazada, Yıldıray A. yönetimindeki kamyon, Erdal C. idaresindeki otomobil, Ramazan Y'nin kullandığı kamyon, Hasan H. yönetimindeki otomobil ve Tarık F.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Hasan H. (43) ile araçlarda bulunan Zeynep H. (37), H.H. (15), E.N.H. (12), A.E.H. (7), Fatma A. (45), Furkan A. (26), Serkan A. (23), E.N.A. (17) ve F.A. (12) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum’da zincirleme kaza! 10 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz