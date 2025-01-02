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Giriş Tarihi: 2.1.2025 15:34 Son Güncelleme: 2.1.2025 16:06

Çorum’daki yangında dumandan etkilenen Astsubay yaşam savaşını kaybetti

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek yoğun bakıma alınan Astsubay, yaşam savaşını kaybetti.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Çorum’daki yangında dumandan etkilenen Astsubay yaşam savaşını kaybetti

12 Aralık 2024 tarihinde ilçe merkezindeki Camikebir Mahallesi'nde Cuma T.'ye ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bazı eşyalarını almak için eve girdiği öğrenilen 40 yaşındaki Astsubay Başçavuş Neşat Uçar, ekipler tarafından baygın halde bulundu. Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam eden ve yoğun bakımda tedavi alınan Uçar, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ankara'da bir askeri birlikte astsubay başçavuş olarak görev yapan Uçar'ın, eşi ve çocukları ile birlikte eşinin Çorum'un Mecitözü ilçesinde yaşayan ailesini ziyarete geldikleri öğrenildi.

Uçar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'ın Eşme ilçesine gönderildi.

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Çorum’daki yangında dumandan etkilenen Astsubay yaşam savaşını kaybetti
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