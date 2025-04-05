Çorumlu Şehit Mustafa Uslu’nun annesine söz verdiği evin temeli atıldı

22 Şubat'ta Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde toprağa verilen Şehit Uslu için düzenlenen mevlidin ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çorum Valiliği aracılığıyla evin temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel, şehidin ailesinin yaşadığı eski evin yerine atıldı.

Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, şehidin ailesine verdiği sözün yerine getirilmesi için ilk andan itibaren harekete geçtiklerini belirterek, "Şehidimizin cenazesini 22 Şubat'ta, uğruna şehit olduğu vatan toprağına emanet ettikten sonra, babasıyla yaptığımız görüşmede Mustafa'mızın ailesine ev yapma hayalini öğrendik. Bu durumu Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza ilettik. Derhal gerekenin yapılması talimatı verildi" dedi.

Vali Çalgan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla projenin kısa sürede hazırlandığını ve şehidin hayalini gerçekleştirmek için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayarak, "Hava koşulları elverdiğince evi en kısa sürede tamamlayacağız. İç tefrişatı da ailenin isteğine göre düzenlenecek. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Biz sadece vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Candan kıymetli hiçbir şey yok. Onlar vatan, bayrak ve ezan için canlarını feda ettiler" diye konuştu.

Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan baba Sadık Uslu ise, devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Devletim hep yanımda oldu. Herkesten Allah razı olsun. Oğlumun vasiyeti yeni ev yapmaktı. Devletim onun vasiyetini yerine getirdi. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Vali Ali Çalgan ve şehidin babası Sadık Uslu birlikte butona basarak evin temel atma işlemini başlattı.