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Giriş Tarihi: 3.2.2025 12:08 Son Güncelleme: 3.2.2025 12:22

ÇOSB’de korkutan patlama

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada iddiaya göre basınca bağlı olarak patlama meydana geldi. 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
ÇOSB’de korkutan patlama

Olay, ÇOSB'deki bir ilaç üretim fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, bir ilaç fabrikasında sabah saatlerinde basınca bağlı olarak bir patlama yaşandı. Büyük panik yaşanırken, çalışanlar hemen dışarıya çıkarıldı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan olmazken, çıkan yüksek sesten 3 işçi etkilendi. İşçiler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi Olayla ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.

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ÇOSB’de korkutan patlama
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