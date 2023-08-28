Counter Strike 2 Sistem Gereksinimleri 2023 - CS 2 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Counter Strike 2 sistem gereksinimleri yeni çıkacak olan oyun için heyecanla bekleyen oyun severlerin öğrenmesi gereken bir konudur. Her oyunda olduğu gibi Counter Strike 2 söz konusu olduğunda da işlemci, ram ve bilgisayarda olması gereken boş alan konuları önem arz eder ve buna göre oyun indirilip kurulmalıdır. Oyuncuların iyi performans sağlayabilmesi için CS 2 sistem gereksinimleri ve kaç GB ram istiyor maddeler halinde sıraladık.

Counter Strike 2 sistem gereksinimleri geçmiş Counter Strike oyunlarına göre farklılık göstermekte ve oyunu edinecek olan kişiler için önemli bir unsur olarak görülmektedir. Tercih edilmesi gereken AMD ya da İntel işletim sistemlerinin modellerini ve gereken ekran kartlı modellerini içerikte belirttik ve oyunun ne kadar boş alan istediği hakkında bilgi verdik. Peki ya Counter Strike 2 sistem gereksinimleri nelerdir ve CS2 kaç GB ram istiyor?

Counter Strike 2 Sistem Gereksinimleri 2023

Counter Strike dünya üzerinde gelmiş geçmiş en popüler oyunlardan biri olmuş ve uzun yıllar bu başarısını korumayı başarabilmiştir. Serinin bu başarı ve popülaritesi nedeniyle oyun severler arasında Counter Strike 2 çok büyük bir heyecanla beklenmektedir.

Oyun oynayan herkesin adını çok iyi bildiği ve oynayarak deneyimlediği Counter Strike serisinin son oyunu Counter Strike 2 henüz çıkmadı fakat davetiye yoluyla oyunu sınırlı bir kesim oynayabildi ve oyunu oynayabilmek için nasıl bir sisteme gerek olduğu da bilinmekte.

Counter Strike 2 için sistem gereksinimlerini öğrenmek isteyen oyuncular için minimum sistem gereksinimleri:

Windows 10/11 işletim sistemi (64 bit)

AMD Radeon HD 3600/2600 ekran kartı/NVIDIA GeForce 8600/9600 GT ekran kartı

4 GB RAM

50-60 boş alan

2,8 hızınca 2 çekirdekli AMD veya İntel işlemci.

Counter Strike 2 için en uygun sistem gereksinimleri ise aşağıdaki şekildedir:

50-60 GB boş alan

AMD Radeon RX 580 veya NVIDIA GTX 1060 ekran kartı

64 Bit işletim sistemi, Windows 10/11

12 GB RAM

AMD Ryzen 5 1600/İncel Core i5-7500 işlemci

CS 2 Kaç GB Ram İstiyor?

Counter Strike gibi oyun serileri yüksek hızı ve görüntü kaliteleri dolayısıyla güçlü bir ram sahibi olan bilgisayarlara ihtiyaç duyarlar. Oyun sektörü ilk gelişmeye başladığında oyunlar da doğal olarak düşük işlemciler ve ram taşıyan bilgisayarlara göre üretiliyordu. Fakat yıllar içerisinde bu durum değişti ve daha güçlü sistemlere ihtiyaç duyulur hale gelindi.

Counter Strike 2 için minimum 4 GB ram bulunduran bütün bilgisayarlar minimum ram ihtiyacını karşılarlar. Fakat oyundan daha yüksek performans almak için bilgisayarın 8 veya 12 GB ram sahibi olması gerekmektedir. 4 ve 8 GB ram Counter Strike 2 için biraz yetersiz kalsa da 12 GB ram tamamen uygun olacaktır.