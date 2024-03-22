CPU sıcaklığı, bilgisayar performansını ve dayanıklılığını ciddi şekilde etkileyen kritik bir faktördür. İşlemcinin aşırı ısınması, performans düşüşüne, sistem kararlılığının azalmasına ve hatta kalıcı hasarlara yol açabilir. CPU sıcaklığı kaç olmalı, laptop ve masaüstünde CPU sıcaklığı ne kadar olmalı sorularına laptop veya masaüstü bilgisayarınızın üreticisinin resmi web sitesine giderek teknik özellikler bölümünden yanıt bulmak mümkündür.

CPU Sıcaklığı Kaç Olmalı?

CPU sıcaklığı, bilgisayarın işlemci biriminin çalışma sırasında ısı üretimine bağlı olarak yükselen bir değerdir. Bu sıcaklık, işlemcinin sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışması için belirli bir aralıkta olmalıdır. Genel olarak, bir CPU'nun sıcaklığı normal çalışma koşullarında ortalama 30 ila 70 derece Celsius arasında olmalıdır. Ancak bu değer, CPU'nun markası, modeli, işlemciye uygulanan yük ve kullanılan soğutma sistemi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Laptop ve Masaüstünde CPU Sıcaklığı Ne Kadar Olmalı?